قطر تشارك باجتماع تحضيري للقمة الخليجية في الرياض

شارك وفد من دولة قطر يوم الأحد في اجتماع تحضيري للقمة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ”قنا“.

وبحسب الوكالة، فإن الوفد ”شارك في اجتماع عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة 145 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الخليجية الـ40، حيث عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض“.

وأضافت أن ”الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المسؤولين بوزارات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، بحث عددا القضايا المتعقلة بالتحضير لانعقاد الاجتماع الوزاري للقمة الـ40″، لكن الوكالة لم تفصح عن اسم المسؤول القطري الذي شارك في الاجتماع.

وتنعقد القمة الخليجية الـ40 يوم بعد غد الثلاثاء، فيما لم تعلن قطر بعد من سيمثلها في الاجتماع الوزاري الذي سينعقد يوم الاثنين، أو من سيترأس وفد البلاد للقمة رسميًا.

يذكر أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال في وقت سابق إن ”بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، متطلعًا بأن تثمر تلك المباحثات عن نتائج إيجابية.

وأوضح الوزير القطري في طور حديثه عن التقارب الجديد قائلا: ”انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة“، مشيرا إلى أن ”المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 والمفاوضات تبتعد عنها“.