 الكويت.. إحالة وزيرين سابقين إلى محكمة الوزراء – إرم نيوز‬‎

الكويت.. إحالة وزيرين سابقين إلى محكمة الوزراء

الكويت.. إحالة وزيرين سابقين إلى محكمة الوزراء

المصدر: إرم نيوز

أحال النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الأحد، وزيرين سابقين، هما يعقوب الصانع وفالح العزب إلى محكمة الوزراء؛ بعد أن تقدم المحامي محمد الأنصاري بطلب إحالتهما إلى محكمة الوزراء.

 

وقال الأنصاري في بلاغه، إنه بعد حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيرًا، فإن الحيثيات أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية؛ لذلك يجب إحالتهم للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها بحكم التمييز.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الحكومة الكويتية
الفساد
القضاء
الكويت
تاغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث