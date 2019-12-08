الكويت.. إحالة وزيرين سابقين إلى محكمة الوزراء

أحال النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الأحد، وزيرين سابقين، هما يعقوب الصانع وفالح العزب إلى محكمة الوزراء؛ بعد أن تقدم المحامي محمد الأنصاري بطلب إحالتهما إلى محكمة الوزراء.

النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يحيل الوزيرين السابقين ⁧يعقوب الصانع⁩ وفالح العزب⁩ إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء pic.twitter.com/TOdcjbdUJb — الراي (@AlraiMediaGroup) December 8, 2019

وقال الأنصاري في بلاغه، إنه بعد حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيرًا، فإن الحيثيات أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية؛ لذلك يجب إحالتهم للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها بحكم التمييز.