قطر توجه قناة الجزيرة بالتوقف عن مهاجمة السعودية

علمت إرم نيوز أن قناة الجزيرة تلقت تعليمات من المسؤولين القطريين بتعليق مهاجمة السعودية والإمساك عن بث أي محتوى قد يشكل استفزازًا للمملكة.

وقال مصدر خاص لـ“إرم نيوز“، إن التعليمات صدرت قبل أيام للقناة بالتغيير التدريجي، وإن الأمر يبدو ملحوظًا بشكل تام للمتابعين لتغطية القناة في الفترة الأخيرة.

وكان لافتًا ابتعاد القناة عن التغطية المكثفة لواقعة إطلاق متدرب سعودي النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، حيث اكتفت الفضائية القطرية بتناول مقتضب للحادث.

وتبدو هذه الخطوة محاولة قطرية لإنجاح المفاوضات الجارية مع المملكة لإنهاء المقاطعة.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرًا عن زيارة سرية قام بها وزير خارجية قطر إلى المملكة؛ لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الأزمة.

ورفض الوزير القطري تأكيد أو نفي هذه الزيارة، في حديث أمس بمنتدى في إيطاليا، مكتفيًا بالقول إنه جرت بالفعل اجتماعات بين المسؤولين السعوديين والقطريين ولا يود الكشف عن هوياتهم أو الأماكن التي التقوا فيها.

لكنه أكد أنه تمّ إحراز ”بعض التقدم“، موضحًا: ”خلال الأسابيع الماضية انتقلنا من الاستعصاء إلى إحراز بعض التقدم؛ لأن ثمة مباحثات مضت على قدم وساق بيننا وبين السعوديين على وجه الخصوص، ويحدونا بعض الأمل بأن تفضي هذه المباحثات إلى نهاية الأزمة“.

ورغم ذلك، فقد أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، أمس، في المؤتمر ذاته بإيطاليا، أن ”تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها“.