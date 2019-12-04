الملك سلمان يدعو السلطان قابوس لحضور القمة الخليجية في الرياض

دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية اليوم الاربعاء السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر أن تعقد في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي في الرياض.

وجاءت الدعوة في رسالة تضمنت دعوة رسمية سلمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، لفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في مسقط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“.

وسلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حتى الآن، دعوة رسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين، وتسلم نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الزياني، دعوة مماثلة نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، كما سلم دعوة لوزير الخارجية القطري تضمنت دعوة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.

ورحبت السعودية يوم الثلاثاء، بقادة دول الخليج الخمس، الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، قبيل انطلاق اجتماعات قمة جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض.

وقال بيان لمجلس الوزراء السعودي إن القمة الخليجية المرتقبة ستبحث ”الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات“.