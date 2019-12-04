هروب الفتاة القطرية نوف يكشف تناقض قناة الجزيرة

كشفت واقعة هروب الفتاة القطرية نوف (21 عامًا) وطلبها اللجوء في بريطانيا، عن ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية حسب ناشطين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا بشدة تجاهل الإعلام لهذه الواقعة، مقابل الاهتمام الواسع قبل أشهر بقضية الفتاة السعودية رهف القنون.

وغرد الكاتب يحيى التليدي: ”في قضية رهف القنون استنفرت قناة الجزيرة بعشرات التقارير المسيئة وقادت حملات مسعورة لتشويه صورة المملكة.. ولكنها صمتت صمت القبور في قضية الفتاة القطرية #نوف_بنت_قطر ..!! غير مستغرب هذا التناقض من #قناة_الجزيرة الغريب لو فعلت عكس ذلك ..“

في قضية رهف القنون استنفرت قناة الجزيرة بعشرات التقارير المسيئة وقادت حملات مسعورة لتشويه صورة المملكة.. ولكنها صمتت صمت القبور في قضية الفتاة القطرية #نوف_بنت_قطر ..!! غير مستغرب هذا التناقض من #قناة_الجزيرة الغريب لو فعلت عكس ذلك .. pic.twitter.com/48VN1xEpJu — يحيى التليدي | Yahya Altalidi (@talidi11) December 3, 2019

وغرد شجاع المطرفي: ”وين المنظمات الحكوكيه عن #نوف_بنت_قطر ؟ وين التعاطي الإعلامي الغربي والجزيرة عنها ؟ وين النسويات عن قضيتها؟ ام ان الفوكس فقط مسلط على السعوديات؟”

وين المنظمات الحكوكيه عن #نوف_بنت_قطر ؟ وين التعاطي الإعلامي الغربي والجزيرة عنها ؟ وين النسويات عن قضيتها؟

ام ان الفوكس فقط مسلط على السعوديات؟

لتعرفوا مايحاك ضدكم pic.twitter.com/KX1iUC9vjC — د.شجاع المطرفي الهُذلي (@shuj55) December 4, 2019

وعلقت المغردة أصايل بنت حجاب آل جويعد: ”هل ستتصدر #نوف_بنت_قطر نشرات قناة الجزيرة مثل رهف ؟!

أو أن الرأي الآخر لا مكان له عندما يكون الموضوع لا يمس السعودية ؟“