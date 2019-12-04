هروب الفتاة القطرية نوف يكشف تناقض قناة الجزيرة

كشفت واقعة هروب الفتاة القطرية نوف (21 عامًا) وطلبها اللجوء في بريطانيا، عن ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية حسب ناشطين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا بشدة تجاهل الإعلام لهذه الواقعة، مقابل الاهتمام الواسع قبل أشهر بقضية الفتاة السعودية رهف القنون.
حكاية التناقض بين الاهتمام الإعلامي الواسع بهروب سعودية وتجاهل كامل لقضية الفتاة القطرية#إرم_نيوز @AJArabic #نوف_بنت_قطر #رهف_القنون pic.twitter.com/RJAwA2mSZ6
— إرم نيوز (@EremNews) December 3, 2019
وغرد الكاتب يحيى التليدي: ”في قضية رهف القنون استنفرت قناة الجزيرة بعشرات التقارير المسيئة وقادت حملات مسعورة لتشويه صورة المملكة.. ولكنها صمتت صمت القبور في قضية الفتاة القطرية #نوف_بنت_قطر ..!! غير مستغرب هذا التناقض من #قناة_الجزيرة الغريب لو فعلت عكس ذلك ..“
في قضية رهف القنون استنفرت قناة الجزيرة بعشرات التقارير المسيئة وقادت حملات مسعورة لتشويه صورة المملكة.. ولكنها صمتت صمت القبور في قضية الفتاة القطرية #نوف_بنت_قطر ..!!
غير مستغرب هذا التناقض من #قناة_الجزيرة الغريب لو فعلت عكس ذلك ..
— يحيى التليدي | Yahya Altalidi (@talidi11) December 3, 2019
وغرد شجاع المطرفي: ”وين المنظمات الحكوكيه عن #نوف_بنت_قطر ؟ وين التعاطي الإعلامي الغربي والجزيرة عنها ؟ وين النسويات عن قضيتها؟ ام ان الفوكس فقط مسلط على السعوديات؟”
وين المنظمات الحكوكيه عن #نوف_بنت_قطر ؟ وين التعاطي الإعلامي الغربي والجزيرة عنها ؟ وين النسويات عن قضيتها؟
ام ان الفوكس فقط مسلط على السعوديات؟
لتعرفوا مايحاك ضدكم pic.twitter.com/KX1iUC9vjC
— د.شجاع المطرفي الهُذلي (@shuj55) December 4, 2019
وعلقت المغردة أصايل بنت حجاب آل جويعد: ”هل ستتصدر #نوف_بنت_قطر نشرات قناة الجزيرة مثل رهف ؟!
أو أن الرأي الآخر لا مكان له عندما يكون الموضوع لا يمس السعودية ؟“
هل ستتصدر #نوف_بنت_قطر نشرات قناة الجزيرة مثل رهف ؟
ام ان الرأي والرأي الأخر لامكان له عندما يكون الموضوع لايمس السعوديه ؟
— أصايل بنت حجاب آل جويعد (@_aha93) December 3, 2019