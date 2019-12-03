مصر والإمارات ترفضان ”الاتفاقية البحرية“ بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية

تلقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا من نظيره المصري سامح شكري، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية لاسيما في سوريا وليبيا.

وأكد الوزيران، وفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، على ”رفض الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن التعاون الأمني والمناطق البحرية“.

واتفق الجانبان أيضًا على ”تكثيف التواصل في المرحلة المقبلة مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاستقرار في ليبيا؛ لدفع الأمور نحو الحل السياسي المنشود من الليبيين والدول الشقيقة والصديقة لليبيا“.

كما شددا على أهمية ”العمل للإسراع بالتحرك نحو الحلول السياسية للأوضاع المتأزمة على نحو يحقق طموحات الشعوب العربية في حياة كريمة مع التأكيد على محاربة الإرهاب والتطرف والحيلولة دون التدخلات في الشأن العربي التي تعمل منذ سنوات على تعزيز وضع تيارات التطرف في المنطقة“.

وفي وقت سابق من الثلاثاء استقبل سامح شكري نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المستقيل فتحي المجبري في القاهرة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع مسار تسوية الأزمة.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج ”اتفاقية بحرية“ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثارت ردود فعل غاضبة، ووصفت بأنها ”غير قانونية“.