الملك سلمان يوجه لأمير الكويت أول دعوة لحضور القمة الخليجية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أولى دعوات القمة الخليجية في دورتها الأربعين، والمقررة في الرياض، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وسلم الدعوة لأمير الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، خلال استقباله، اليوم الإثنين، بقصر بيان، من قبل الشيخ صباح الأحمد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية التي أوردت الخبر، إن الزياني أطلع أمير دولة الكويت على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.