فيصل بن فرحان يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في الرياض

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، مسيرة العمل الخليجي ومستجدات قضاياه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، استقبل الأمير فيصل في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني“.

وتباحث عبدالله والزياني، حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء عشية القمة الخليجية التي ستنعقد في الرياض، يوم 10 ديسمبر الجاري، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والاجتماع الوزاري التحضيري الذي يسبقها بيوم.