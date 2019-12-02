محكمة العدل الدولية تنظر استئناف الدول المقاطعة لقطر ضد قرار ”إيكاو“ 

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين النظر في استئناف الدول الأربع المقاطعة لقطر، ضد قرار لمنظمة الطيران المدني (إيكاو) بخصوص الأزمة في الخليج.

وتعترض الدول الأربعة وهي المملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، و الإمارات العربية المتحدة، على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بالنظر في موضوع نزاع مع الدوحة حول الملاحة الجوية وإصدار قرار بتاريخ 28 يونيو 2018، بخصوصه، باعتباره خلافا سياسيا.

وبحسب بيان للخارجية الإماراتية: ”ألقت السفية حصة العتيبة ممثلة الإمارات أمام المحكمة، كلمة جاء فيها بأن الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع جاءت لحماية الأمن الوطني لهذه الدول، ورداً على عدم وفاء الدوحة بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف“.

وأضاف البيان أن المرافعات أوضحت بأن الخلاف القائم ”هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران“.

وقالت العتيبة: ”محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019.“.

وأضاف السفيرة: ”تثق دولة الإمارات العربية المتحدة بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة“.