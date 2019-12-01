قمة ”مجلس التعاون“ في الرياض رسميًا.. والكويت: نعمل على إنهاء الخلاف الخليجي

أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، رسميًا أن قمته المقبلة ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فيما قال رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح، إن بلاده مستمرة في العمل على إنهاء الخلاف الخليجي.

وقال مجلس التعاون الخليجي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن قمته المقبلة ستنعقد في الرياض في الـ10 ديسمبر الجاري، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أن يسبق ذلك بيوم اجتماع وزاري تحضيري.

وجاء في البيان أن القمة الخليجية ”ستدرس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس“.

وبحسب البيان عبّر الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني عن“ثقته بأن تخرج القمة بقرارات بنَّاءة تعزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركانه“.

وبدوره قال رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح خلال لقاء برؤساء تحرير صحف محلية إن مساعي أمير البلاد ”حققت بعض الخطوات الصغيرة في المصالحة الخليجية، ودورة خليجي 24 في قطر إحدى الخطوات، والقمة الخليجية في الرياض محطة مهمة جدًا“.

وأضاف الصباح:“قمة مجلس التعاون (ستُعقد) في 10 ديسمبر.. وصاحب السمو مستمر وداعم للعمل نحو إنهاء الخلاف الخليجي“.

وتابع:“سعداء بإنجازات دول مجلس التعاون، ونحن مهما تخلفنا عن الركب لنا إنجازات بدأت قديمًا، وكل ما نحتاجه الآن الإرادة والإدارة، وهذا ما نعمل على تحقيقه.. ما نشهده في المنطقة له ارتدادات، لكننا لن نكون أسرى لهذا المخاض“.

وأشار إلى أن ”3 أحداث إيجابية قادمة في الخليج، وهي: اجتماع (مجموعة العشرين) في السعودية، و(إكسبو) في دبي، و(كأس العالم) في قطر“ مضيفًا:“العالم كله يأتينا إلى المنطقة، والحديث هو كيف نستفيد من ذلك“.