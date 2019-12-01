وزير الخارجية العماني يزور إيران غدًا

أعلنت وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“ الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، سيزور طهران غدًا الاثنين، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت الوكالة المقربة من حكومة الرئيس حسن روحاني أن ”وزير خارجية عُمان سيصل طهران الاثنين للقاء والتشاور مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف“، مضيفة أن ”المحادثات ستشمل القضايا الإقليمية والثنائية، ومبادرة هرمز للسلام، التي ستكون من بين أهم المناقشات بين الدبلوماسيين الإيرانيين والعمانيين“.

و“مبادرة هرمز للسلام“، أو خطة إيران لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، أعلن عنها الرئيس حسن روحاني في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت مسمى ”تحالف الأمل“.

وفي 25 من نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن ”ثلاث دول في المنطقة ردت إيجابيًا وبصورة خطية على المبادرة التي تقدمت بها إيران بعنوان مشروع هرمز للسلام، دون أن يذكر أسماء تلك الدول صراحة“، مرجحًا أن ”تكون باقي الدول تدرس الموضوع حاليًا“.

وأعرب موسوي عن ”أمل بلاده في أن ترد باقي دول المنطقة إيجابًا على نداء إيران للسلام“.