أكاديمي إماراتي: قطر قدّمت عروضًا ”سخية“ مقابل المصالحة

قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، اليوم الجمعة، إن قطر قدمت عدة عروض ”سخية“ مقابل المصالحة، جميعها ”قيد النقاش“ مع دول الرباعي العربي.

وأمس الخميس أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قام بزيارة غير معلنة إلى الرياض الشهر الماضي للقاء كبار المسؤولين السعوديين، في مسعى لإنهاء أزمة قطر.

في إطار تعليقه على ما ورد في تقرير الصحيفة، كتب عبدالخالق عبدالله في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”عرض قطر قطع علاقاتها مع الإخوان مقابل المصالحة ليس بالعرض الوحيد فقد قدمت قطر عروضًا أهم وأكثر سخاء وهي الآن قيد البحث والنقاش مع قبل الدول المقاطعة“.

عرض قطر قطع علاقاتها مع الاخوان مقابل المصالحة ليس بالعرض الوحيد فقد قدمت قطر عروض اهم واكثر سخاء وهي الان قيد البحث والنقاش مع قبل الدول المقاطعة. https://t.co/KHfsTkP7Z7 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 29, 2019

ولم يورد الأكاديمي الإماراتي في تغريدته المقتضبة، تفاصيل أكثر بشأن هذه العروض، كما لم تعلّق الدول العربية المعنية على ما يثار.

وكان لعبدالخالق عبدالله تعليقات سابقة في هذا الإطار بدأها قبل أسابيع بقوله إن حل الخلاف الخليجي مع دولة قطر ”بات قريبًا“.

وتعتبر العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، من النقاط الرئيسية التي تؤجج الخلاف بين قطر والدول الأربعة التي تقاطعها، منذ 2017، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.