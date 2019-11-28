إريتريا تتهم قطر بدعم ”الإرهابية“ لزعزعة أمنها والدوحة ترد

اتهمت إريتريا اليوم الخميس دولة قطر بالتخطيط لتخريب وفوضى داخل البلاد، وفي شرق السودان، الشيء الذي نفته الدوحة ”جملة وتفصيلًا“ عبر بيان لوزارة خارجيتها.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان إن قطر ”تدير مخططًا لتحريض الشباب على الانخراط في التمرد ضد الحكومة، يتضمن زرع الانقسام العرقي والكراهية بين الشعب الإريتري“.

وأضاف البيان أن ”قطر تغذي التطرف الديني وتدعم جماعات الإسلام السياسي التي تعمل ضد البلاد وتدريب عناصر مسلحة من جماعة الإخوان على الاغتيال وأعمال العنف تمهيدًا للقيام بعملية إرهابية“.

بدورها عبّرت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها الاتهامات التي وردت في بيان لوزارة الإعلام الإريترية، مشيرة إلى ”أن دولة قطر لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأية فصائل أو جماعات في إرتيريا، الأمر الذي تعرفه الحكومة الإريترية جيدًا“.

وعبّرت الخارجية القطرية عن ”استغرابها من صدور البيان الإريتري المفاجئ من وزارة الإعلام تحديدًا، عوضًا عن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والقانونية المتعارف عليها في المجتمع الدولي، الأمر الذي يثير الريبة حول النوايا الحقيقية والأطراف التي تقف خلف هذا البيان البعيد عن الواقع“.

وكانت دولة قطر قد سلّمت مذكرة احتجاج في إبريل الماضي إلى سفير جمهورية إرتيريا لدى قطر، تعبّر فيها عن استهجانها واستغرابها من بيان مماثل كان قد صدر من وزارة الإعلام الإريترية.