محمد بن سلمان يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين في الرياض

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، دعوة للإمارات لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

جاء ذلك بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي.

وستستضيف السعودية القمة السنوية الخامسة عشرة لقادة دول مجموعة العشرين يومي 21 و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 في العاصمة الرياض.

ونظرًا لأن دول المجموعة تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فإنها تبذل جهودًا متواصلة لتحقيق نمو اقتصادي قوي في أنحاء العالم.

وترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي.