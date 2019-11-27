موكب مهيب للأمير محمد بن سلمان لدى وصوله الإمارات (فيديو)

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية، لم تعلن مدتها.

موكب مهيب للأمير محمد بن سلمان لدى وصوله الإمارات #إرم_نيوز #محمد_بن_سلمان_في_الامارات pic.twitter.com/IA8xsTieR8 — إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2019

وكان في استقبال الأمير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وكتب ولي عهد أبوظبي، على حسابه الرسمي في موقع تويتر: ”يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات..يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله“.

يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات..يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله. pic.twitter.com/fKzuf51qfn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 27, 2019

ويتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي خلال تواجده في أبوظبي جانبًا من سباقات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، والتي حضرها العام الماضي أيضًا.

وكان الديوان الملكي السعودي؛ قد أعلن في بيان عصر اليوم؛ ”مغادرة ولي العهد إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية“.

وتعد هذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي في أقل من عام، حيث سبق وأن زارها نهاية العام الماضي ضمن جولة إقليمية له، كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مماثلة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد للسعودية حضر خلالها حفل توقيع ”اتفاق الرياض“.