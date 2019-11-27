ما حقيقة زيارة إعلاميين كويتيين لإسرائيل‎؟

زعمت صحيفة إسرائيلية الأربعاء، أن عددًا من كبار الصحفيين في الكويت زار إسرائيل مؤخرًا، ضمن وفد إعلامي من دول عربية للقاء مسؤولين إسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية، تخللته جولة في مناطق مختلفة من البلاد استمرت لخمسة أيام.

وقالت صحيفة ”جيروزليم بوست“ الإسرائيلية، إن الوفد ضم عددًا من كبار الصحفيين العرب والموسيقيين، حيث قاموا بجولة في البلاد والتقوا وزير الخارجية يسرائيلكاتز، ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية وأعضاء الكنيست.

وتزامن حديث الصحيفة ”الصادرة باللغة الإنكليزية“، مع إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن زيارة وفد إعلامي ومدونين من دول عربية، منها دول الخليج والعراق، للتعرف على المجتمع الإسرائيلي، وفق ما ذكره الحساب الرسمي كإسرائيل بالعربية“.

إستضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق، وهذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة. pic.twitter.com/oWkY3mH9et — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2019

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن الصحيفة الإسرائيلية ووزارة خارجية إسرائيل، أن الوفد الإعلامي اطلع على مشروع السكك الحديدية الذي تنوي إسرائيل إنشاءه للربط مع دول المنطقة، مضيفةً أن أعضاء الوفد رفضوا الكشف عن هوياتهم لوسائل الإعلام.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن حسن كعبية الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، ”أن الهدف من هذه الزيارة هو التعرف على إسرائيل مباشرةً“، نافيًا علمه فيما إذا كانت الدول التي ينحدر منها أعضاء الوفد ومنها الكويت على علم بهذه الزيارة“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات الكويتية حول حقيقة هذه الادعاءات الإسرائيلية، وإن كانت السلطات على علم بالزيارة، بعد تأكيد الصحيفة الإسرائيلية ”أن أعضاء الوفد العربي معروفون في بلادهم“.

وتعتبر الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.

وبالرغم من تأكيد دولة الكويت مرارًا أنها ”ستكون آخر دولة تقيم علاقات مع إسرائيل“، فقد ارتفعت بعض الأصوات الإعلامية في الأشهر الماضية، للإعلان عن رغبتها بالتطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات اقتصادية معها، ومنهم الإعلامية فجر السعيد والكاتب والصحفي علي الفضالة.