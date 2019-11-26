أمير الكويت: خليجي 24 إحدى الخطوات لإعادة اللحمة الخلیجیة

أبدى أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء أمله في أن تكون مشاركة الدول الخليجية في دورة كأس الخلیج العربي لكرة القدم الرابعة والعشرین إحدى الخطوات نحو الطریق الصحیح لإعادة اللحمة الخلیجیة لسابق عھدھا.

وأضاف خلال رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي تستضيف بلاده هذه النسخة، أن تجمع دول الخليج في البطولة ينبغي أن يعزز ”وشائج وأواصر الأخوة، واستعادة الترابط والتقارب بین شعوب ودول المجلس، لاستكمال مسیرة التعاون القائم في مختلف المجالات والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون ووحدته“.

ووصلت إلى قطر أمس الاثنين منتخبات السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في البطولة التي افتتحت اليوم بمباراة بين المنتخب العراقي والبلد المضيف.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى في البطولة قطر والإمارات والعراق واليمن.

وإثر قرار المنتخبات الخليجية الثلاثة المشاركة في البطولة في الدوحة، تراوحت تقديرات الخبراء والمحللين الخليجيين بين الإشادة بالقرار، والحذر بشأن إمكانية ترجمة اللحظة الرياضية في الإطار السياسي.

ويقود أمير الكويت منذ 2017 وساطة للمصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، منذ قاطعت الدول الخلجية الدوحة على إثر اتهامها بدعم الإرهاب.