النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يشيِّع والدته ويعلن عزمه تسليم نفسه للسلطات (فيديو وصور)

شارك النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي مساء اليوم السبت؛ في تشييع جثمان والدته عقب ساعات من وصوله إلى الكويت مرافقًا جثمان والدته التي توفيت أثناء زيارتها له في مدينة إسطنبول التركية، حيث تعرضت لأزمة قلبية استمرت لنحو شهرين.

#كويتنا | د . #وليد_الطبطبائي : أشكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح على هذه اللفتة الكريمة بالسماح لي للدخول الى البلاد و أشكر كل الكويتيين على مشاعرهم الصادقة و التعزية بوفاة والدتي ، وبعد انتهاء العزاء سأقوم بتسليم نفسي والإلتزام بإجراءات #العفو#الكويت @Altabtabie pic.twitter.com/JKUXPUrmIW — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) November 23, 2019

ووصل الطبطبائي المستقر في إسطنبول منذُ نحو عام ونصف، إلى الكويت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، بعد سماح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح له بالعودة لمرافقة جثمان والدته والمشاركة في عزائها.

وأمَ الطبطبائي المصلين أثناء أدائهم صلاة الجنازة على والدته قبل أن تبدأ مراسم الدفن في مقبرة ”الصليبخات“ شمال شرق الكويت، وسط حضور حشد غفير من المشيعين وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب.

وأعلن الطبطبائي أنه ”سيبدأ تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في قضية اقتحام مجلس الأمة وهو 3 أعوام ونصف، بعد انتهاء العزاء يوم الإثنين المقبل، ليباشر بإجراءات طلب العفو من أمير البلاد“، وفق الإجراءات التي سبقه إليها عدد من المدانين بالقضية وكان آخرهم النائب السابق فهد الخنة.

وسبق أن ظهر الطبطبائي منذ شهر في إحدى مستشفيات إسطنبول أثناء تواجده مع والدته، ليعلق على قضية عودته إلى البلاد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، حيث ذكر آنذاك أنه مشغول مع والدته المريضة التي ترقد في العناية المركزة منذُ 3 أسابيع بسبب أزمة قلبية ألمّت بها.