بعد ”الطبطبائي“ و“الخنة“.. عودة مدان جديد بقضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

وصل إلى الكويت، عصر السبت، الناشط ”محمد نايف الدوسري“ أحد المتهمين في اقتحام مجلس الأمة، قادمًا من تركيا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في أشهر قضية سياسية بالكويت.

وجاءت عودة الدوسري عقب ساعات من وصول النائب السابق وليد الطبطبائي المدان في القضية ذاتها، للمشاركة في عزاء والدته، وسبقه في العودة النائب السابق فهد الخنة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي نفذ الحكم القضائي قبل العفو عنه.

وصل قبل قليل الى مطار الكويت ووطنه أخي الغالي #محمد_نايف_الدوسري وهو من الشباب محكومي قضية المجلس لتنفيذ الحكم وكلنا امل بالله سبحانه ثم بسمو الامير ان يشمله بعطفه الأبوي ويعفو عنه فانه من خيرة الشباب ادبا وخلقا #فهد_الخنه pic.twitter.com/uyJAFFkhvW — د.فهد صالح الخنه (@FAHADALKHANNAH) November 23, 2019

وأكد عدد من النشطاء والنواب السابقين من بينهم مدانون بالقضية، أن الدوسري عاد لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، ومدته 3 أعوام ونصف العام، أملًا منه في الحصول على العفو بعد تقديمه اعتذارًا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكانت تقارير محلية؛ قد كشفت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن عزم بعض المدانين باقتحام مجلس الأمة المتواجدين في إسطنبول، العودة إلى بلادهم لتنفيذ الأحكام القضائية وتقديم اعتذار، وطلب عفو من أمير البلاد، وهو ما جرى فعلًا مع فهد الخنة الذي أفرج عنه قبل أسابيع.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في شهر تموز/يوليو 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، الذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بحقهم بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.