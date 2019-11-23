دعوات في الإمارات لمقاطعة خليجي24 بقطر‎

طالب نشطاء إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة بطولة خليجي24 التي تستضيفها قطر على خلفية مواقفها السياسية على حد قولهم.

وكانت اتحادات السعودية والإمارات والبحرين قد اتخذت في البداية قرارات بعدم المشاركة في كأس الخليج، قبل أن تقرر الاتحادات الثلاثة المشاركة في البطولة قبل أيام بعد أن وجهت لها الدعوة مجددًا.

لكن عددًا من الناشطين على موقع ”تويتر“ طالبوا بالانسحاب من البطولة، بسبب سياسات قطر، حيث تصدر وسم مقاطعة خليجي24 موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بالإمارات.

وكتبت المحامية الإماراتية حوراء موسى ”لا خير في حكومة ترتجي المصالحة وفي الوقت نفسه تطلق كلابها المسعورة للإساءة لرموزنا الوطنية.“

لا خير في حكومة ترتجي المصالحة وفي الوقت نفسه تطلق كلابها المسعورة للإساءة لرموزنا الوطنية.#مقاطعة_خليجي24#مقاطعة_خليجي24_مطلب_شعبي — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) November 23, 2019

في حين كتب آخر باسم دار زايد ”كإماراتي أتمنى من اتحاد كرة القدم مقاطعة خليجي24 إلى أن تكون هناك بوادر قطريه حقيقيه للمضي في إنهاء الأزمة القطرية“.

كإماراتي أتمنى من إتحاد كرة القدم #مقاطعة_خليجي24 إلى أن تكون هناك بوادر قطريه حقيقيه للمضي في إنهاء الأزمة القطرية — دار زايـــــــــد ???????? (@halameer78) November 23, 2019

وغرد ثالث باسم نادر ”المقاطعة يحب أن تستمر حتى وان كانت الظروف الرياضية تختلف عن الظروف السياسية كلاهما مكمل للآخر مع دولة لا تعترف إلا بالخبث مثل قطر“.

#مقاطعة_خليجي24 المقاطعه يحب ان تستمر

حتى وان كانت

الظروف الرياضية تختلف

عن الظروف السياسية

كلاهما مكمل للآخر مع دولة لا تعترف الا بالخبث مثل قطر — نادر (@UAEET) November 23, 2019

وتستضيف قطر بطولة كأس الخليج في نسختها الـ24 في الفترة بين 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج ضمن المجموعة الأولى، التي تضم قطر واليمن والعراق.

وسبق أن حقق منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين، عامي 2007 و2013.

ويلعب منتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الكويت، عمان، البحرين

واستطاع المنتخب السعودي الفوز في 3 نسخ من البطولة، إذ كان الفوز الأول في 1994 مع المدرب محمد الخراشي، ثم في 2002 مع ناصر الجوهر، وأخيرًا في 2003 مع بيتر فاندرليم.‎