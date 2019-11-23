البحرين: دول الخليج لم تطالب بتغيير النظام الإيراني‎ وأمريكا جزء من استقرار المنطقة

قالت البحرين، اليوم السبت، إن ”دول مجلس التعاون الخليجي لم ولن تطلب تغيير النظام الإيراني“، متهمة طهران باستمرار تدخلها في شؤون دول عربية.

جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في ثاني أيام مؤتمر حوار المنامة.

وأكد آل خليفة، أن ”إيران لا تزال تتدخل في العراق ولبنان وسوريا واليمن وتحاول بسط همينتها“.

وقال ”إننا في مجلس التعاون الخليجي كدول مسؤولة لم نقم يومًا بالمطالبة بتغيير النظام في إيران ولن نفعل ذلك ولم نتدخل يومًا في شؤونها الداخلية ولن نفعل“.

وأضاف وزير خارجية البحرين ”ندعو أن يكون لإيران اهتمام أكبر بدول الجوار والسعي إلى إحلال السلام فلا تستطيع حل مشاكلها مع الأسرة الدولية بتجاهل دول الجوار“.

واعتبر وزير خارجية البحرين أن ”الولايات المتحدة الأمريكية جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة وتقدمها“، لافتًا إلى أنه ”لدينا حلفاء آخرون مثل فرنسا، وألمانيا، واليابان وأستراليا، وتجمعنا علاقات متبادلة“.

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن ”روسيا والصين لم تأتيا للمنطقة حديثًا، وهناك علاقات ممتدة وطويلة الأمد معهما“.

وحول السلام في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية البحريني أن ”على إسرائيل إثبات رغبتها في السلام، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.. عندها فقط يمكنها أن تستفيد من علاقات أفضل في المنطقة“.

وانطلق مؤتمر ”حوار المنامة“، في نسخته الـ15 أمس الجمعة، في البحرين، لبحث قضايا بينها الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة والتحالفات الجديدة وتدخلات إيران، بمشاركة مسؤولين في عدة دول، ويستمر 3 أيام.