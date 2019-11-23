الإمارات: القمة الخليجية المقبلة ستعقد في السعودية

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة، ستعقد في المملكة العربية السعودية.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت أن اتصالات تجري حاليًا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة، مرجحة أن تعقد في السعودية قبل منتصف الشهر القادم.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد، جوابًا عن سؤال من مراسلة قناة الجزيرة في واشنطن، عما إذا كانت الإمارات ستستضيف القمة الخليجية: ”القمة ستعقد في السعودية مثل العام الماضي“.

وزير خارجية دولة #الإمارات أثناء إجابته على سؤالي حول مكان انعقاد #القمة_الخليجية يؤكد ل #الجزيرة أنها ستنعقد في #السعودية.

الفيديو???? pic.twitter.com/yEb6hiP1qP — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) November 22, 2019

واستضافت المملكة العربية السعودية القمة الخليجية السابقة، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن الاستضافة.

وذكرت الوكالة الألمانية، يوم الخميس، أن الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست ”طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر“، أي السعودية، في خطوة يرجح أنها مرتبطة بأزمة قطر.