 عودة النائب السابق وليد الطبطبائي إلى الكويت لدفن والدته (فيديو) – إرم نيوز‬‎

عودة النائب السابق وليد الطبطبائي إلى الكويت لدفن والدته (فيديو)

عودة النائب السابق وليد الطبطبائي إلى الكويت لدفن والدته (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

عاد النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي إلى بلاده قادمًا من مدينة إسطنبول التركية، بعد سماح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح له بذلك، رغم صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات.

وعقب عودته، وجه النائب السابق شكره لأمير الكويت على تمكينه له من السماح بدفن والدته.

جدل

ورافق الإعلان عن السماح بعودة النائب الكويتي إلى مسقط رأسه جدل بين عدد من الكويتيين؛ إذ اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، عبد الله الغانم، عودة الطبطبائي لدفن والدته ”فرصة لتسليم نفسه“.

وقال الغانم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”رحم الله والدة د. وليد الطبطبائي ونسأل الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وأظن أن رجوعه مع جثمان المرحومة بإذن الله فرصة لتسليم نفسه، ولا يستبعد السماح له بحضور دفن وعزاء والدته ومن ثم تنفيذ الأحكام. وأما العفو فإن خارطة الطريق معلومة وذلك باتباع خطوات من سبقه ممن حصل على العفو“.

وقوبلت تغريدة الغانم بسيل من الانتقادات؛ التي اعتبر أصحابها أن كلامه عن تسليم النائب نفسه لا يليق مع ظرف العزاء الذي يعيشه الطبطبائي حاليًا.

وكان الطبطبائي، المستقر في إسطنبول منذ أكثر من سنة بسبب صدور حكم بسجنه 3 أعوام ونصف العام في قضية اقتحام المجلس، قال إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أنس الصالح أبلغه بصدور أوامر عليا للسماح له بالحضور للمشاركة في دفن والدته وعزائها في الكويت.

وبحسب شقيق النائب السابق، المحامي أنور مساعد الطبطبائي، فإنه من المقرر دفن والدتهما اليوم السبت بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.

وكانت محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق عدد من النشطاء والنواب السابقين ومنهم الطبطبائي الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

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