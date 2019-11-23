عودة النائب السابق وليد الطبطبائي إلى الكويت لدفن والدته (فيديو)

عاد النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي إلى بلاده قادمًا من مدينة إسطنبول التركية، بعد سماح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح له بذلك، رغم صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات.

وعقب عودته، وجه النائب السابق شكره لأمير الكويت على تمكينه له من السماح بدفن والدته.

النائب السابق #وليد_الطبطبائي في أول تصريح له بعد عودته إلى الكويت • أشكر صاحب السمو على لفتته الإنسانية لتمكيني من حضور جنازة وعزاء والدتي .@Altabtabie pic.twitter.com/tF5a72aXy1 — الرابعة نيوز (@Alrabe3a) November 23, 2019

جدل

ورافق الإعلان عن السماح بعودة النائب الكويتي إلى مسقط رأسه جدل بين عدد من الكويتيين؛ إذ اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، عبد الله الغانم، عودة الطبطبائي لدفن والدته ”فرصة لتسليم نفسه“.

وقال الغانم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”رحم الله والدة د. وليد الطبطبائي ونسأل الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وأظن أن رجوعه مع جثمان المرحومة بإذن الله فرصة لتسليم نفسه، ولا يستبعد السماح له بحضور دفن وعزاء والدته ومن ثم تنفيذ الأحكام. وأما العفو فإن خارطة الطريق معلومة وذلك باتباع خطوات من سبقه ممن حصل على العفو“.

رحم الله والدة د. وليد الطبطبائي ونسأل الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وأظن أن رجوعه مع جثمان المرحومة بإذن الله فرصة لتسليم نفسه، ولا يستبعد السماح له بحضور دفان وعزاء والدته ومن ثم تنفيذ الأحكام.

وأما العفو فإن خارطة الطريق معلومة وذلك باتباع خطوات من سبقه ممن حصل على العفو — د.عبدالله الغانم (@dralghanim) November 21, 2019

وقوبلت تغريدة الغانم بسيل من الانتقادات؛ التي اعتبر أصحابها أن كلامه عن تسليم النائب نفسه لا يليق مع ظرف العزاء الذي يعيشه الطبطبائي حاليًا.

هداك الله وغفر لك .. وهل تعتقد بأن الطبطبائي حالياً يفكر في السياسه والاحكام القضائيه وغيرها من امور الدنيا .. فقد والدته التي هي اسمى واعلى من كل شي وهي باب من ابواب الجنان .. سامحك الله — م بــدر عـبـدالله الـشـمـري (@engkw) November 22, 2019

وكان الطبطبائي، المستقر في إسطنبول منذ أكثر من سنة بسبب صدور حكم بسجنه 3 أعوام ونصف العام في قضية اقتحام المجلس، قال إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أنس الصالح أبلغه بصدور أوامر عليا للسماح له بالحضور للمشاركة في دفن والدته وعزائها في الكويت.

وبحسب شقيق النائب السابق، المحامي أنور مساعد الطبطبائي، فإنه من المقرر دفن والدتهما اليوم السبت بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.