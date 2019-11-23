حمد بن جاسم يتحدث عن ”الصلح المنتظر“ لإنهاء أزمة قطر

ما يتم تداوله هذه الأيام عن الصلح المنتظر يحتاج الى تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف و ان يكون هذا الحل للازمة والحصار الذي فرض علينا و الذي اصاب المنطقة اجتماعياً و اقتصادياً وسياسياً.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 22, 2019
وان يكون عبرة بحيث ان لا تتكرر مثل هذه السياسات التي لم تؤدي الى نتيجة الا الخلل لمجلس التعاون الخليجي، انا مع الصلح الغير مشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول و يجب ان يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة في اشد الاحتياج لمثل هذا التكتل
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 22, 2019
علماً ان هذا المجلس في اخر ١٠ سنوات لم يكن فعال كما يطمح له شعب المجلس. لا اريد ان أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج الى سنوات من اعادة بنائها.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 22, 2019
حديث رئيس وزراء قطر السابق، تفاعل معه نشطاء وإعلاميون خليجيون، مستذكرين أن الخلاف بين نظام الدوحة ووجيرانه ”مستعص“ يعود للحقبة التي كان فيها حمد بن جاسم نفسه في سدة الحكم، وليس وليد عام 2017.
واعتبر معظم المعلقين أن حمد بن جاسم بحديثه عن ”الحصار الذي أصاب المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا“ يضع العراقيل أمام أي تسوية للأزمة، قد تلوح في الأفق، خاصة أن إرثه السياسي، مثير للجدل، ويرتبط بجذور الأزمة إلى حد بعيد.
وعلّق الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد، على حديث حمد بن جاسم قائلًا: ”لماذا من مصلحة شخصيات خارج الحكم في قطر إفشال أي مصالحة لبلدهم مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين؟“.
وأضاف الراشد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الشيخ حمد بن جاسم نفسه سبق أن فاوض ووقع على تنازلات والآن يحذر أمير قطر بألا يقبل بصلح مشروط“.
لماذا من مصلحة شخصيات خارج الحكم في #قطر إفشال أي مصالحة لبلدهم مع #السعودية و #مصر و #الامارات و #البحرين؟
الشيخ حمد بن جاسم نفسه سبق ان فاوض ووقع على تنازلات والان يحذر امير قطر بالا يقبل بصلح مشروط pic.twitter.com/jA8WPqWcRc
— عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) November 22, 2019
بدوره قال المغرد منذر آل الشيخ مبارك مخاطبًا بن جاسم: ”بعد فضيحة التسريبات وعندما كنت أنت رئيسًا للوزراء وكان حمد أميرًا على قطر أتيتما ووقعتما على الشروط ودعك من أن نظام الدوحة نقضها وخان المواثيق، إلا أنكما ولتخرجا من أزمتكما أتيتما إلى الرياض معتذرين، فلماذا المكابرة ولمصلحة من تعمل؟؟“.
بعد فضيحة التسريبات وعندما كنت أنت رئيساً للوزراء وكان حمد أميراً على #قطر أتيتما ووقعتما على الشروط ودعك من أن نظام #الدوحة نقضها وخان المواثيق إلا أنكما ولتخرجان من أزمتكما أتيتما إلى #الرياض معتذران فلماذا المكابرة ولمصلحة من تعمل؟؟#توقيعك_يدينك https://t.co/vex3tQfXWR
— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 22, 2019
وفي الاتجاه نفسه أضاف عبدالرحمن العريني: ”يعتقد أنه ذكي بذكاء الثعالب ويعرف تمام المعرفة أنه إذا تم الصلح سينفضح وتحترق كروته وينتهي دوره؛ لذا يفضل المراوغة للبقاء في الواجهة؛ فلا يستغرب أن يصارع صراع من يغرق واعتقد أنه يغرق في أوهامه فشعوب الخليج أسرة واحدة طال الزمان أو قصر“.
يعتقد انه ذكي بذكاء الثعالب ويعرف تمام المعرفة انه اذا تم الصلح سينفضح وتحترق كروته وينتهي دوره؛ لذايفضل المراوغة للبقاء في الواجهة؛ فلا يستغرب ان يصارع صراع من يغرق واعتقد انه يغرق في أوهامه فشعوب الخليج أسرة واحدة طال الزمان او قصرحفظ الله ولاة امرنا وأوطاننا من كيد الكائدين
— د. عبدالرحمن العريني (@Drorainy) November 23, 2019