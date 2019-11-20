الإمارات تشيع اليوم جثمان الشيخ سلطان بن زايد

من المتوقع أن يتم في وقت لاحق اليوم الأربعاء؛ تشييع جثمان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان؛ ممثل رئيس دولة الإمارات، الذي أعلن عن وفاته قبل يومين.

وقالت حسابات إماراتية على موقع ”تويتر“؛ إن صلاة الجنازة على الشيخ سلطان ستقام بعد ظهر اليوم في مسجد سلطان بن زايد الأول في منطقة البطين بالعاصمة أبوظبي.

صلاة الجنازة

ابوظبي بعد صلاة الظهر

الاربعاء 20/11/2019

23 ربيع الأول 1441هـ

جنازة[ #الشيخ_سلطان_بن_زايد_آل_نهيان ] يرحمه الله

بمسجد سلطان بن زايد الأول/البطين — جنائز الإمارات (@Janaza_uae) November 19, 2019

وتداول النشطاء، مقطع فيديو قالوا إنه لوصول جثمان الشيخ سلطان بن زايد، صباح اليوم إلى أبوظبي.

بكت عليك السماء يا سلطان ، فما بالك نحن افلا نبكيك !!!

وصول جثمان سمو الشيخ سلطان بن زايد رحمه الله قبل قليل ،،، اللهم اغفر له الله تجاوز عنه ، اللهم اجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/cJikXhAm5U — Nم???? (@1971__1972) November 20, 2019

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت -مساء الاثنين- عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن عمر ناهز 64 عامًا، إذ أعلنت الحداد ثلاثة أيام ونكست الأعلام في عموم البلاد.

وقد نعى قادة الإمارات الراحل، وهو من مواليد العام 1955، والأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والابن الثاني لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد التعازي بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد من قادة عدد من الدول أبرزهم العاهل السعودي الملك سلمان.

وجاء في تغريدة بحساب الشيخ محمد بن زايد في تويتر: ”محمد بن زايد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من خادم الحرمين الشريفين .. أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في فقيد الوطن، الشيخ سلطان بن زايد .. داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.“