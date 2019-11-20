 الإمارات تشيع اليوم جثمان الشيخ سلطان بن زايد – إرم نيوز‬‎

الإمارات تشيع اليوم جثمان الشيخ سلطان بن زايد

الإمارات تشيع اليوم جثمان الشيخ سلطان بن زايد

المصدر: فريق التحرير

من المتوقع أن يتم في وقت لاحق اليوم الأربعاء؛ تشييع جثمان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان؛ ممثل رئيس دولة الإمارات، الذي أعلن عن وفاته قبل يومين.

وقالت حسابات إماراتية على موقع ”تويتر“؛ إن صلاة الجنازة على الشيخ سلطان ستقام بعد ظهر اليوم في مسجد سلطان بن زايد الأول في منطقة البطين بالعاصمة أبوظبي.

وتداول النشطاء، مقطع فيديو قالوا إنه لوصول جثمان الشيخ سلطان بن زايد، صباح اليوم إلى أبوظبي.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت -مساء الاثنين- عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن عمر ناهز 64 عامًا، إذ أعلنت الحداد ثلاثة أيام ونكست الأعلام في عموم البلاد.

وقد نعى قادة الإمارات الراحل، وهو من مواليد العام 1955، والأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والابن الثاني لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد التعازي بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد من قادة عدد من الدول أبرزهم العاهل السعودي الملك سلمان.

وجاء في تغريدة بحساب الشيخ محمد بن زايد في تويتر: ”محمد بن زايد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من خادم الحرمين الشريفين .. أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في فقيد الوطن، الشيخ سلطان بن زايد .. داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.“

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