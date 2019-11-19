الإمارات تدين اختطاف ميليشيات الحوثي للقاطرة البحرية ”رابغ 3“

دانت دولة الإمارات اختطاف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقاطرة البحرية ”رابغ 3″،وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ مساء الثلاثاء.

وكانت ”رابغ 3“ قد تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن ”الإمارات تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“.

وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددي الجنسيات، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، والإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.