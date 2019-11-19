من هو صباح الخالد رئيس الوزراء الكويتي الجديد؟

عين أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للشيخ جابر مبارك الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، فقد ”أمر الشيخ صباح الأحمد الصباح، بإلغاء أمره الصادر أمس بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد لصباح رئيسًا لمجلس الوزراء مجددًا، وقبول اعتذاره عن تولي المنصب“، وأمر بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتشير السيرة الذاتية للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إلى أنه من مواليد الكويت في العام 1953، وقد حصل في عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت.

عمل الشيخ صباح الخالد ضمن وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة، من العام 1983 إلى العام 1989، وهو العام الذي عين فيه نائبًا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية.

شغل في العام 1995 منصب سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي حتى العام 1998، لينتقل بعدها إلى منصب رئيس جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.

عين في العام 2006 وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وشغل في نهاية العام 2007 منصب وزير الإعلام، وظل في المنصب ليضم إليه في العام 2009 منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بعد أشهر على خروجه من الحكومة، في مايو من العام 2009، عين الشيخ صباح في العام 2010 عضوًا في المجلس الأعلى للبترول.

في شهر أكتوبر 2011، عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، ليضم إلى منصبيه منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في ديسمبر من العام نفسه.