الجارالله: متفائل باتصالات على كافة المستویات الخلیجیة لبلورة نھایة للأزمة

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أعرب نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله، إن عن تفاؤله في أن ”تكون ھناك اتصالات على كافة المستویات الخلیجیة لبلورة نھایة سریعة لھذه الأزمة“. وقال الجارالله في تصریحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الإثنين: إن مشاركة المنتخبات الخلیجیة في بطولة كأس الخلیج العربي لكرة القدم (خلیجي 24) المقررة في الدوحة، ”مؤشر على تقدم نحو حل…