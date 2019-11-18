من هو الراحل الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان؟

توفي، مساء اليوم الإثنين، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن عمر ناهز 64 عامًا، حيث أعلن في الإمارات الحداد ثلاثة أيام ونكست الأعلام في عموم البلاد.

الراحل من مواليد العام 1955، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والابن الثاني لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

تلقى الشيخ سلطان بن زايد تعليمه الأولي في مدينة العين بإمارة أبوظبي، قبل أن يواصل دراسته في العاصمة اللبنانية بيروت.

تخرج عام 1973 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وفي عام 1974 عين نائبًا لقائد قوات دفاع أبوظبي. وفي عام 1976 عين قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية، ثم تولى عام 1978 القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية بعد توحيدها واستمر في ذلك المنصب حتى استقال منه ليتقلد بعدها الشيخ سلطان عدة وظائف، منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب ”ممثل رئيس الدولة“، والذي ظل يشغله حتى الإعلان عن وفاته.

وللراحل اهتمام بالرياضة؛ حيث تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بين عامي 1976 إلى عام 1981. وعُرف بممارسة رياضات أخرى، أبرزها رياضة الصيد بالصقور والفروسية، حيث أقام ناديًا للفروسية.

عُرف الشيخ سلطان بن زايد باهتمامه بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه، حيث كان يرأس نادي تراث الإمارات الذي أنشأه عام 1993.