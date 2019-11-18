جابر المبارك يعتذر عن تشكيل الحكومة الكويتية.. ويؤكد: ”تعرضت لافتراءات وأكاذيب“

اعتذر الشيخ جابر مبارك الصباح من أمير البلاد عن تعيينه رئيسًا للوزراء، وذلك بعد قرار أميري قضى بإعادة تكليفه في المنصب.

وبرر جابر مبارك قراره بأنه جاء بسبب ”افتراءات وادعاءات بها شبه مساس به“.

وقال في كتاب وجهه لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: ”يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي، ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بھا شبھة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم الذي أقسمته“.

وأكد أنه ما تعرض له ”هي أكاذیب لا صلة لھا بالحقیقة صادرة بكل أسف من زمیل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من 40 عاما ناھیك عما ینطوي علیه تصرفه من تداعیات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ولا سیما أننا في دولة القانون والمؤسسات“.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق من يوم الإثنين، قرارًا بتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسًا للوزراء.

وجاء في قرار أميري نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، أنه “ یعین الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیسًا لمجلس الوزراء، ویكلف بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم علینا لإصدار مرسوم تعیینھم“.

كما أصدر أمير الكويت قرارًا آخر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما في حكومة تصريف الأعمال.

وقال القرار إنه ”یعفى كل من ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع، وخالد الجراح الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة، من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منھما“.

وكلف القرار صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، بتصریف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، لحين تشكيل حكومة جديدة.

كما كلف أنس خالد ناصر الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتصریف العاجل من شؤون وزارة الداخلیة.

وقدمت الحكومة الماضية، استقالتها الأسبوع الماضي. ونقلت حينها وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم قوله، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ”ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري“.