رئيس وزراء الكويت يقدم استقالته لأمير البلاد

أعلن متحدث باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، نقلًا عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم قوله، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدَّم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.

وفيما يتعلق بحل مجلس الأمة قال مرزوق الغانم رئيس المجلس: ”حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو وبحسب ما أبلغني سموه أعتقد أنه لا حل في الوقت الحالي؛ إنما الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي“، حسب صحيفة ”الراي“.

وأضاف الغانم خلال مؤتمر صحفي: ”بالنسبة لاستجواب الوزيرة بوشهري لقد قدمت استقالتها وحددت جلسة لمناقشة الطلب لحين وصول الاستقالة .. وبالنسبة لاستجواب وزير الداخلية، قناعتي أن الوزير سيحظى بثقة المجلس إذا حضر الجلسة لكن الموضوع أكبر من ذلك“.

وتابع رئيس مجلس الأمة: ”نقلت للقيادة السياسية رأي عدد كبير من النواب بأن المشكلة في الفريق الحكومي هي عدم التجانس.. وحتى يسير المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس“.