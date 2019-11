الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها في السعودية‎

View this post on Instagram

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية مساء اليوم الأربعاء استشهاد الجندي طارق حسين حسن البلوشي، في منطقة نجران جنوب السعودية. وقال بيان للقوات المسلحة إن العريف أول طارق البلوشي استشهد خلال أدائه الواجب في إطار عمليتي إعادة الأمل، وعاصفة الحزم، ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. والإمارات، ثاني أكبر دولة بعد السعودية من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية ”عاصفة الحزم“ التي بدأت في 26 مارس/آذار 2015، وتحوّلت إلى عملية ”إعادة الأمل“ في 22 أبريل/ نيسان من العام نفسه. #إرم_نيوز #اخبار #سياسة #منوعات #السعودية #الامارات #التحالف_العربي #اليمن #نجران #عاصفة_الحزم #السعودية #اخبار #سياسة #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia #uae #استشهاد