محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل المغرد الشهير عتيج المسيان

رفضت محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيل المغرد الشهير عتيج المسيان، خلال جلسة المحكمة التي عقدت يوم الأربعاء، وهي الجلسة الثالثة للنظر في القضية الشهيرة التي بدأت منذ نحو أربعة أشهر.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لمحاكمة المتهمين فيها وهم عشرة، حتى تاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك عقب الاستماع إلى دفاع المتهمين، الذين أكدوا عدم صحة الاتهامات المسندة إليهم، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

ويواجه المتهمون في القضية تهمًا مختلفة أبرزها ”الإساءة إلى مسند الإمارة والقضاء، وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإفشاء أسرار وظيفية وإساءة استعمال الهاتف“.

محكمة الجنايات تؤجل قضية المغرد «عتيج المسيان» الى 11 ديسمبر للمرافعة الختامية وترفض طلب إخلاء سبيله pic.twitter.com/KZiVy3CRYB — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) November 13, 2019

وأخلت محكمة الجنايات في الـ 16 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سبيل خمسة متهمين في القضية بكفالة مالية بقيمة 3 آلاف دينار لكل منهم، وهم: (المحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الشمري وموظف ومغردَانِ اثنان).

وكانت تقارير محلية قد كشفت في وقت سابق ”أن المغرد المتهم بإدارة حساب عتيج المسيان من فئة (البدون) أو المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، وهو يواجه نحو 400 شكوى من أشخاص؛ بسبب إساءات وافتراءات وتشويه سمعة“.

قررت محكمة الجنايات تأجيل القضية

(عتيج المسيان)

لتاريخ 11/12/2019

للمرافعة الختامية

نسأل التوفيق لنا بالبراءة . — المحامي يوسف المحيشⓂ️ (@lawer5554) November 13, 2019

ولم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد بعد توقيف صاحبه في الكويت، حيث استمر بالتغريد لقرابة شهرين متتابعين، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية أنه يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب في السويد وبريطانيا.