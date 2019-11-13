”ضيف البلاد الكبير“.. هكذا استقبل محمد بن زايد السيسي في أبوظبي

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل الإمارات الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ونشر ولي عهد أبوظبي على حسابه الرسمي في تويتر، صورة من استقباله للرئيس المصري قائلًا: ”أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا“.

أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا pic.twitter.com/ZLaVWFhrro — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 13, 2019

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، باسم راضي، أن زيارة السيسي للإمارات تأتي ”في إطار حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي“.

وقال راضي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية: إن ”السيسي سيبحث خلال الزيارة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.