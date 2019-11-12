أكاديمي إماراتي: ”حل الخلاف الخليجي أقرب مما تتوقعون“

قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مساء اليوم الثلاثاء إن حل الخلاف الخليجي مع دولة قطر، بات قريبًا.

وكتب عبدالخالق عبدالله في تغريدة على موقع تويتر: ”أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون“.

أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 12, 2019

ولم يورد الأكاديمي الإماراتي في تغريدته المقتضبة، تفاصيل أكثر.

والأسبوع الماضي قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش إنه آن الأوان لقطر أن تحل أزمتها مع جيرانها في الخليج ومع مصر.

وأبدى قرقاش في تغريدة على تويتر استغرابه من استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية، داعيًا الدوحة إلى أن تركن للهدوء والحكمة.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في الخامس من حزيران/يونيو 2017؛ على خلفية اتهام الدوحة بتمويل ”الإرهاب“.