سلطنة عُمان تعلّق على ”اتفاق الرياض“

أعربت وزارة الخارجية العُمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها باتفاق الرياض الموقع الأسبوع الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ لإنهاء الخلاف بين الطرفين.

ورحبت سلطنة عُمان بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لهذا الاتفاق، معربة عن أملها أن يمهد للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة الحالية في اليمن.

ويأتي تعليق السلطنة على ”اتفاق الرياض“ الذي رعته السعودية إثر استقبال السلطان قابوس بن سعيد، مساء أمس الإثنين، للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي.

ورافق الأمير خالد بن سلمان في زيارته إلى سلطنة عمان الفريق أول ركن فياض الرويلي رئيس الأركان السعودي، ومحمد آل جابر سفير المملكة في اليمن.

وأثارت تشكيلة الوفد تكهنات المراقبين بأن الزيارة ربما تدخل في إطار التشاور بين البلدين الخليجيين حول تسوية شاملة في اليمن.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعرب مؤخرًا خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن عن أمله في أن يمهد اتفاق الرياض الطريق لتفاهم أوسع بين الشعب اليمني، للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة.

والثلاثاء الماضي، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.