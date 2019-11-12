ارتفاع عدد سنوات سجن الناشط الكويتي صقر الحشاش إلى 91 عامًا

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بالسجن خمسة أعوام مع الشغل والنفاذ بحق الناشط صقر الحشاش، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن الحكم الجديد ضد الحشاش المقيم خارج البلاد، بتهمة ”العيب بالذات الأميرية“ رفع سنوات سجنه لتصل إلى 91 عامًا وبضعة أشهر عن تهم مختلفة.

وكان القضاء الكويتي، أصدر سابقًا عدة أحكام قضائية على الحشاش بتهم مرتبطة بـ“مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي والإساءة إلى أمير البلاد والسلطة القضائية، وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية“.

ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، إذ ينص الدستور على أن ”الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس“.