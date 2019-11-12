الكويت.. 24 ديسمبر النطق بالحكم في قضية اتهام وزير الصحة الأسبق بالفساد

أجلَت محكمة الوزراء في الكويت، النظر في قضية ”الاستيلاء على المال العام“ المتهم فيها وزير الصحة الأسبق، علي العبيدي، ومسؤولون آخرون في الوزارة، حتى الرابع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وتم حجز القضية للتاريخ المذكور بعد نظر المحكمة لقضيتي اعتداء على المال العام في وزارة الصحة، متهم بهما الوزير السابق العبيدي، ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد محمود العبدالهادي، مع متهمين آخرين، منهم وكلاء مساعدون وموظفون، وفقًا لحسابات إخبارية محلية.

ويواجه الوزير السابق العبيدي، والمتهمون الآخرون، قضيتين تتعلقان بالاعتداء على المال العام، إحداهما شبهة جريمة فساد تتعلق بقيام المتهمين بإبرام عقود تخص الوزارة خلال عامي 2014 و2015، وقد بدأت محكمة الوزراء محاكمتهم فيها منذ قرابة شهر.

وسبقتها قضية أخرى تتعلق باتهام العبيدي، وقياديين سابقين في وزارة الصحة، بالاعتداء على المال العام بواقعة ملف علاج الكويتيين بالولايات المتحدة، والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية.

وشهد قطاع الصحة في الكويت، خلال السنوات الأخيرة، مخالفات مالية كبيرة، تتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.

وتسعى الكويت، بمختلف قطاعاتها الحكومية، إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.