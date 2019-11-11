الكويت.. حكم أولي بسجن روسية 15 عامًا بقضية فساد مالي

قضت محكمة كويتية، الاثنين، بالسجن 15 عامًا لكل من روسية، وآخر كويتي، في قضية ”فساد مالي“.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة ”الجريدة“ المحلية، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، حكمًا ابتدائيًا (أوليًا) بالسجن 15 عامًا بحق مستثمر كويتي، والوافدة الروسية مارشا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وألزمت المحكمة، المتهمان بـ“رد ضعف المبلغ المستولى عليه، أي أكثر من 1.5 مليون دولار“، وفق المصدر ذاته.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين أنكرا التهم التي وجهت إليهما، فيما يحق لهما الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وعام 2017، أوقفت السلطات الكويتية، لازاريفا بتهمة الاختلاس، قبل أن يطلق سراحها لاحقًا بكفالة مالية على ألا تغادر الكويت.