ولي عهد أبو ظبي يجري مباحثات مع رئيس إقليم كردستان العراق

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، مباحثات مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الذي يزور أبوظبي حاليًا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”بحث الجانبان خلال اللقاء الفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق بشكل عام وإقليم كردستان العراق بشكل خاص في العديد من الجوانب، خاصة: الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والإنسانية“.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين“تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وأكدا حرصهما المشترك على تنمية أوجه علاقاتهما، والتعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية“.

وبعد اللقاء ثمَّن بارزاني الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إقليم كردستان العراق في مختلف الجوانب، خاصة مساعدته في مواجهة تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم.