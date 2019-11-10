رسالة خطية من أمير الكويت للعاهل السعودي‎

أعلنت الرياض، الأحد، تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، ”قام بتسليم الرسالة للعاهل السعودي، صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بالكويت، خلال استقبال الملك له اليوم (الأحد)“، دون أن تكشف فحواها.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي.

بينما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنّ ”مبعوث أمير الكويت وزیر الخارجیة، سلم العاهل السعودي، رسالة خطية، تضمنت العلاقات الأخویة الطیبة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في كافة المجالات“.

ووصل وزير الخارجية الكويتي، الأحد، للمملكة في زيارة غير معلنة من قبل، وغير محددة المدة.

وتأتي الرسالة، بعد أيام من التفاؤل الكويتي بقرب حل الأزمة الخليجية، ونقل الكويت رسالة إيرانية للسعودية والبحرين.

والثلاثاء، أعرب مساعد وزیر الخارجیة الكویتي أحمد ناصر المحمد الصباح، عن أمل بلاده في أن ”تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود“ بالأزمة الخليجية، مؤكدًا حتمية استمرار جهود بلاده في الوساطة، وفق ”كونا“.

كما كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن بلاده نقلت رسائل من إيران للسعودية والبحرين بشأن الوضع في الخليج ولم تتبلور إجابات بعد، وفق ما نقلته ”كونا“، آنذاك.