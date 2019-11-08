قرقاش: أما آن لقطر أن تحل أزمتها مع الدول الخليجية ومصر؟

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ”الهجوم الإعلامي القطري على السعودية“، وذلك في سياق المقارنة بين ”الدور السعودي الإيجابي“ لتوحيد الجهود العربية، و“الاستقصاد القطري السلبي“، على حد تعبيره.

وينتقد ”إعلام الدوحة“ بشكل مستمر السياسات السعودية، وعلى رأسها قناة ”الجزيرة“ التي تعتبر وفقًا لمنتقديها الناطق بلسان السياسات القطرية، وهو ما تنفيه القناة.

تصريحات قرقاش هذه جاءت في سياق حديثه عن ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي وصفه بـ“الحدث الإيجابي“ الأهم في المنطقة، باعتبارها ”يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها“.

وتابع قرقاش في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ الخميس: ”الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر، الإجماع حول الاتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي“.

في أسبوع حافل، يبرز إتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها.

الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر.

الإجماع حول الإتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 8, 2019

وبالمقابل، أستغرب استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية الشقيقة، وحول كل شاردة وواردة.. أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟

شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي والاستقصاد القطري السلبي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 8, 2019

وربط الوزير بين هذه الجهود و“استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية، حول كل شاردة وواردة“، قائلًا: ”أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟ شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي والاستقصاد القطري السلبي“.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران.