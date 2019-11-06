مشاركة واسعة في اعتصام ساحة الإرادة بالكويت (فيديو وصور)‎

لبى عدد من الكويتيين وأبناء فئة ”البدون“ النداء الذي وجهه النائب السابق صالح الملا قبل أيام للمشاركة في اعتصام احتجاجي في ساحة الإرادة، مساء اليوم الأربعاء؛ ”احتجاجًا على تفشي الفساد“.

وحضر الاعتصام السلمي نخب كويتية وأكاديميون ونواب سابقون أعلنوا مسبقًا تضامنهم مع دعوة الملا، وعزمهم المشاركة في هذا الاعتصام الذي شهد محاور عديدة ومطالبات متنوعة لقضايا تخص فئات مختلفة من المجتمع، تركز معظمها حول ”المطالبة بإصلاحات سياسية وحل القضايا الشائكة“.

وشارك عدد كبير من النشطاء في هذا الاعتصام لإيصال صوتهم إلى السلطات في الكويت لحل القضايا الشائكة، وسط حضور لوسائل الإعلام باشرت بتغطية هذا الحدث منذ اللحظات الأولى لتوافد المشاركين، بالرغم من السجال الذي سبق هذا التجمع من قبل بعض المعترضين والمشككين بالنوايا المقصودة من هذا الاعتصام.

ووثق نشطاء بالصور ومقاطع الفيديو المشاركة الكبيرة في ساحة الإرادة التي تقع مقابل مجلس الأمة (البرلمان) الذي لاقى رئيسه وعدد من نوابه ”انتقادات لاذعة لعدم توليهم قضايا ممثليهم الذين اختاروهم، وتجاوزهم للدستور خاصةً عقب طرح رئيس البرلمان مرزوق الغانم لمشروع قانون البدون الذي لاقى انتقادات من البعض“، وفقًا لنشطاء.

وكان من بين القضايا التي تطرق إليها المعتصمون ”الفساد والقروض وسوء الإدارة وقضية البدون وحرية الرأي وأبناء الكويتيات، وسط مطالبات باستقالة الحكومة ومجلس الأمة“.

#ساحه_الاراده_تجمعنا

تحدث الشعب عن مشاكله المختلفة من إسكان وتقاعد وقروض وفساد وسوء ادارة وبدون وتقييد حرية رأي وأبناء كويتيات والمزيد المزيد لم استطيع ان احصي كل هذه الهموم.. واتفق أغلبهم على مطلب واحد هو استقالة الحكومة والمجلس.

هل من منصت؟ — Eman J Hayat (@the0truth) November 6, 2019

وكان النائب السابق صالح الملا قد أعلن مسبقًا استكمال الإجراءات القانونية للوقفة الاحتجاجية، مبينًا أنها ستكون سلمية ودون أي فعاليات مصاحبة.