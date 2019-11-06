رويترز: تأجيل جديد لافتتاح توسعة مطار أبوظبي الدولي

رجحت مصادر تأجيل افتتاح توسعة مبنى مطار أبوظبي الدولي، عن الموعد الثاني الذي تحدد هذا العام.

وتبلغ كلفة مشروع مبنى المطار الجديد 10.8 مليار درهم (2.94 مليار دولار) لزيادة طاقة استيعاب الركاب إلى 45 مليون سنويًا، وكان قد تعرض لتأجيلات بالفعل من موعد الافتتاح الأصلي في يوليو/ تموز 2017.

ونقلت وكالة ”روتيرز“ عن المصادر استبعادها افتتاح التوسعة في الربع الأخير من هذا العام، بالنظر إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال البناء، مرجحة افتتاح المبنى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الوكالة إنّ مطارات أبوظبي، وهي الشركة المشغلة للمبنى لم ترد على طلب للتعقيب.

وفي سبتمبر/ أيلول، قالت الجهة الاتحادية المنظمة لقطاع الطيران، إنها ستستكمل اعتماد المبنى بحلول نهاية العام.

والمشروع جزء من استثمارات تنفذها أبوظبي لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط، وتشمل تطوير صناعة السياحة.

وبدأت خطة بناء المبنى، حين كانت شركة طيران الاتحاد في أبوظبي تتوسع سريعًا لتصبح شركة طيران عالمية كبرى.

لكن شركة الطيران المملوكة للحكومة قلصت طموحاتها منذ ذلك الحين، وتحولت للتركيز على الرحلات من وإلى المدينة وليس نقل الركاب عبر مركزها في أبوظبي.

وقال أحد المصادر إن تقليص عمليات الاتحاد يعني أن افتتاح المبنى الجديد لم يعد ملحًا.

ويخطط الاتحاد الآن لتأسيس شركة طيران منخفضة التكاليف مع العربية للطيران.

وفي دبي، أرجأت الحكومة العام الماضي خطة توسعة مطارها الثاني، آل مكتوم الدولي، والتي تبلغ 36 مليار دولار.

وقال مسؤولون إن المطار سيتسع في مرحلة ما لاستقبال ما يزيد على 260 مليون راكب سنويًا، ليحل محل مطار دبي الدولي.