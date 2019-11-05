الكويت.. تمديد إعفاء ”البدون“ المنتهية بطاقاتهم الأمنية من الرسوم الصحية

أصدر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، تعميمًا بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، المنتهية بطاقاتهم الأمنية منذ فترة زمنية تزيد عن الشهر، من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها في مستشفيات ومراكز الوزارة، حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير لعام 2020.

وزير الصحة: تجديد إعفاء «البدون» المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية pic.twitter.com/cuVob8d1OL — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) November 5, 2019

وأوضحت الوزارة في التعميم الذي تداولته وسائل الإعلام، أن ”الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر جاء مراعاةً لظروفهم الإنسانية؛ حتى يتمكنوا خلال هذه الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية، مع ضرورة تقديمهم للأوراق الثبوتية والبطاقة الأمنية منتهية الصلاحية عند تلقي الخدمة الصحية“.

وتضمن التعميم إعفاء جميع حاملي البطاقات المعتمدة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، من رسوم العلاج.

وسبق أن أصدر وزير الصحة، في شهر أيار/ مايو الماضي، قرارًا بإعفاء ”البدون“ المنتهية بطاقاتهم الأمنية من الرسوم الصحية؛ حتى يتمكنوا من استخراج بطاقاتهم خلال الفترة الممتدة بين شهر أيار حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويأتي قرار الصحة، عقب إقدام شاب في العقد الثالث ورجل في العقد الخامس من فئة البدون، على الانتحار في حادثين منفصلين؛ ”بسبب سوء الأوضاع المعيشية التي يعانيها أبناء هذه الفئة“، وفق ما ذكر ناشطون.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذه القضية.