ترحيب واسع بـ“اتفاق الرياض“.. خطوة لتسوية الأزمة اليمنية

رحب عدد من القادة والزعماء العرب بالاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، اليوم، باعتباره خطوة تهدف لإنهاء التوترات بين الجانبين، وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيات الحوثيين.

من جانبه ثمّن وليُّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ”الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بتوحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى (اتفاق الرياض)، متمنيًا أن ”يعم السلام ربوع اليمن، وأن ينعم شعبه بالأمن، والاستقرار، والتنمية“.

أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى " اتفاق الرياض" .. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية pic.twitter.com/r5B8XLItMm — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 5, 2019

وأرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عبّر فيها عن“خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض، وذلك ”استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين“، وهنأ أمير الكويت ”العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة توقيع الاتفاق.

كما رحب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بالاتفاق الذي قال إنه ”يأتي تتويجًا لجهود المملكة التي قادها وليُّ العهد لتحقيق الأمن والاستقرار، وصناعة السلام والتنمية في اليمن“.

نسأل الله ان يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع ابناء اليمن للتوصل الى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 5, 2019

وأشار“خالد بن سلمان“ إلى ”تثمين المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني، ووفد الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، والدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض“.

وعبر عن أمله أن“يكون هذا الاتفاق منطلقًا لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية“.

مملكة البحرين أيضًا رحبت بالتوقيع على اتفاق الرياض، مؤكدة أن هذا ”الإنجاز الكبير يجسد الدور الريادي والإستراتيجي للمملكة العربية السعودية بحفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويمثل منطلقًا مهمًا لمرحلة من التعاون، وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية في الجمهورية اليمنية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والرخاء، والقضاء على الإرهاب“.

وجددت البحرين“موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز الأمن القومي العربي، واستمرار مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة الأمن والسلم، والتوصل لحل سلمي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله“.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنّ الاتفاق ”خطوة هامة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة“.

وأكد الصفدي، في بيان، تثمين ”المملكة للدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية، لإنجاز الاتفاق وما تبذله من جهود مخلصة لحل الأزمة اليمنية“، مشيدًا أيضًا بـ“الجهود المتواصلة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة“.

كما أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس بالاتفاق، باعتباره ”خطوة مهمة“ لحل سلمي للحرب.

المبعوث الأممي الى #اليمن يهنئ حكومة اليمن والمجلس الجنوبي الانتقالي على "اتفاق الرياض" ويقول انه "خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن" https://t.co/36Zqp9FHhO pic.twitter.com/x52DKlIf8R — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) November 5, 2019

وقال غريفيث، في بيان، إن“الاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ويمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن“، مشددًا على أنّ ”الإصغاء إلى الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد“.

وعبر عن أمله بأن“تُعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن، وأن توطده في المحافظات المحيطة بها، وتنعكس على تحسين حياة المواطنين اليمنيين“.

كما رحبت الجامعة العربية بتوقيع اتفاق الرياض، معتبرة أن الاتفاق ”خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني والحيلولة دون انزلاق اليمن نحو مزيد من الانقسام“.