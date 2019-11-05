صحيفة كويتية: مريم العقيل تخلُف وزير المالية المرشح لأمانة مجلس التعاون الخليجي

ذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، أنه تم حسم قبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف، وتعيين وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مكانه.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه سيتم تكليف وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بحقيبة المالية، سواء بالأصالة أو بالتكليف، وسيتم إعلان قبول استقالة الوزير الحجرف خلال ساعات، وذلك بعد الموافقة على ترشيحه لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وكانت تقارير إعلامية كويتية قد ذكرت، يوم أمس الإثنين، أن الدكتور الحجرف الذي يتولى وزارة المالية منذ عامين، سيتجه لتقديم استقالته، ليكون جاهزًا لاستلام المنصب الجديد، عقب ترشيحه ليكون خلفًا لعبداللطيف الزياني، الذي شارفت مدة توليه لهذا المنصب على النهاية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ”الراي“ في وقت سابق، أن الكويت أتمّت على مدى أشهر مضت، اتصالاتها وأخذت موافقات دول المجلس على مرشحها الحجرف للمنصب الخليجي الرفيع.