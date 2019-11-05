للمطالبة بـ“إصلاحات سياسية“.. الكويت على موعد مع الاحتجاجات غدًا

للمطالبة بـ“إصلاحات سياسية“.. الكويت على موعد مع الاحتجاجات غدًا

المصدر: إرم_نيوز

أعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، صالح الملا اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع ”تويتر“، عن التوجه لإقامة ”وقفة احتجاجية“، غدًا الأربعاء، في ساحة الإرادة، وذلك للمطالبة بالإصلاحات السياسية.

وأكد الملا في تغريدته، أنه تم ”استكمال الإجراء القانوني للوقفة الاحتجاجية من مبنى محافظة العاصمة والأمن العام“، لافتًا إلى أن ”موعد الوقفة سيكون في السابعة بالتوقيت المحلي من مساء الغد“.

ونشر ”الملا“ نص الإخطار لمحافظة العاصمة ومدير أمنها، مبينًا في فحواها ”أن الدستور يكفل حق التجمع السلمي للمطالبة بحقوقه“، وأن ”الطلب جاء لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، لذا تقرر إقامة وقفة احتجاجية صامتة“.

وكان نشطاء شاركوا في هاشتاغ #بس_مصخت على موقع ”تويتر“، للمطالبة بالإصلاحات بعد انتشار الفساد في مجلس الأمة، على حد قولهم، كما رفض كويتيون ”التلميح“ بفرض الضرائب على المواطنين، معتبرين أنه إجراء سيواجه بـ“النزول إلى الشارع“.

وانتقد الدكتور حسن الجوهر، مجلس الأمة، معتبرًا أنه فقد ثقة الناس، قائلًا: ”مجلس الأمة المنتخب شعبيًّا باع ثقة الناس وطموحاتهم وأحلامهم وحماية أموالهم وحقوقهم، وتحوّل إلى بوق كبير للحكومة، وفاق في تزلفه كل حدود الحياء ليهاجم الناس، بدلاً من مراقبة الحكومة ومحاسبتها على كل أوجه التقصير والفساد والفشل!“.

وعلق مغرد يدعى ”بو حمود“: ”لا بد لنا من وقفة حازمة ضد الفساد اللي بدأ ينخر بالديره من كل صوب لازم إنتلاحق عمرنا لان هذا مو دفاع فقط عن جيلنا وإنما للأجيال القادمة اللي الله العالم شراح يكون مصيرها اذا ما وقفنا وقفة رجل واحد“.

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