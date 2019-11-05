للمطالبة بـ“إصلاحات سياسية“.. الكويت على موعد مع الاحتجاجات غدًا

أعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، صالح الملا اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع ”تويتر“، عن التوجه لإقامة ”وقفة احتجاجية“، غدًا الأربعاء، في ساحة الإرادة، وذلك للمطالبة بالإصلاحات السياسية.

وأكد الملا في تغريدته، أنه تم ”استكمال الإجراء القانوني للوقفة الاحتجاجية من مبنى محافظة العاصمة والأمن العام“، لافتًا إلى أن ”موعد الوقفة سيكون في السابعة بالتوقيت المحلي من مساء الغد“.

ونشر ”الملا“ نص الإخطار لمحافظة العاصمة ومدير أمنها، مبينًا في فحواها ”أن الدستور يكفل حق التجمع السلمي للمطالبة بحقوقه“، وأن ”الطلب جاء لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، لذا تقرر إقامة وقفة احتجاجية صامتة“.

خرجت قبل قليل من مبنى محافظة العاصمة والأمن العام بعد إستكمال الإجراء القانوني لإقامة "الوقفة الإحتجاجية"..

كل الشكر للأخ المحافظ ومدير الأمن العام على التعاون وحسن الإستقبال والشكر موصول للجهات المعنية بوزارة الداخلية.

نلتقي غداً بإذن الله الساعة 7مساءً في #ساحة_الإرادة#بس_مصخت pic.twitter.com/JwNEhwXxj3 — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) November 5, 2019

وكان نشطاء شاركوا في هاشتاغ #بس_مصخت على موقع ”تويتر“، للمطالبة بالإصلاحات بعد انتشار الفساد في مجلس الأمة، على حد قولهم، كما رفض كويتيون ”التلميح“ بفرض الضرائب على المواطنين، معتبرين أنه إجراء سيواجه بـ“النزول إلى الشارع“.

وانتقد الدكتور حسن الجوهر، مجلس الأمة، معتبرًا أنه فقد ثقة الناس، قائلًا: ”مجلس الأمة المنتخب شعبيًّا باع ثقة الناس وطموحاتهم وأحلامهم وحماية أموالهم وحقوقهم، وتحوّل إلى بوق كبير للحكومة، وفاق في تزلفه كل حدود الحياء ليهاجم الناس، بدلاً من مراقبة الحكومة ومحاسبتها على كل أوجه التقصير والفساد والفشل!“.

مجلس الأمة المنتخب شعبياً باع ثقة الناس وطموحاتهم وأحلامهم وحماية أموالهم وحقوقهم ، وتحوّل إلى بوق كبير للحكومة ، وفاق في تزلفه كل حدود الحياء ليهاجم الناس ، بدلاً من مراقبة الحكومة ومحاسبتها على كل أوجه التقصير والفساد والفشل !#بس_مصخت pic.twitter.com/b4e2KvoxJn — د. حسن جوهر (@dr_hasanjohar) November 4, 2019

وعلق مغرد يدعى ”بو حمود“: ”لا بد لنا من وقفة حازمة ضد الفساد اللي بدأ ينخر بالديره من كل صوب لازم إنتلاحق عمرنا لان هذا مو دفاع فقط عن جيلنا وإنما للأجيال القادمة اللي الله العالم شراح يكون مصيرها اذا ما وقفنا وقفة رجل واحد“.