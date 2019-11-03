سجال كويتي بعد دعوة النائب السابق صالح الملا لاعتصام ضد ”الفساد“

شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت سجالًا حادًا بين نشطاء وأكاديميين عقب توجيه دعوة من قبل النائب السابق صالح الملا للاعتصام في ساحة الإرادة يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ“تفشي الفساد وتجاوُز رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدستورَ والأعراف“.

ولاقت الدعوة تفاعلًا كبيرًا من قبل أكاديميين ونشطاء تباينت ردود أفعالهم، بين من رحب بالدعوة وأبدى استعداده للمشاركة بالاعتصام، وآخرين وجَهوا عبارات لاذعة للنائب الملا منتقدين دعوته.

وتصدَر وسم (#صالح_الملا) المراتب الأولى في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، منذُ إعلانه عن الاعتصام قبل يومين.

وأبدى النائب السابق طاهر الفيلكاوي عزمه المشاركة في الاعتصام، حيث قال: ”رساله إلى الحكومة، جميع الاعتصامات السابقة كنت ضدها، لأني على قناعه أنها غير مستحقه“.

وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا: ”لكن اعتصام يوم الأربعاء، أغلب مطالبه مستحقه، وقد طفح الكيل عند الشعب، وأعتقد أن العواقب وخيمه هذه المرة، فلم يعد لديكم صديق غير النواب الفاسدين والمستشارين الوافدين، والمجنسين المزورين“، على حد قوله.

رساله الى الحكومه. جميع الاعتصامات السابقه كنت ضدها، لاني على قناعه انها غير مستحقه.

ولكن الاعتصام يوم الاربعاء، اغلب مطالبه مستحقه، وقد طفح الكيل عند الشعب.

واعتقد ان العواقب وخيمه هذا المرة.

فلم يعد لديكم صديق غير النواب الفاسدين والمستشارين الوافدين، والمجنسين المزورين. — طاهرالفيلكاوي (@taher_failakawi) November 3, 2019

وفي نفس السياق أعلن الناشط خالد العوضي، عزمه المشاركة بالاعتصام موجهًا رسالته إلى الحكومة ومجلس الأمة، قائلًا فيها: ”رساله إلى الحكومة والمجلس (الأمة)، جميع الاعتصامات السابقة كنت غير مؤيد لها، ولكن الاعتصام يوم الأربعاء، متضامن معه ومشارك به بأذن الله، وقد طفح الكيل عند الشعب“.

رساله الى الحكومه والمجلس جميع الاعتصامات السابقه كنت مؤيد لها ولكن الاعتصام يوم الاربعاء، متضامن معه ومشارك به بأذن الله لأن بس مصخت ، وقد طفح الكيل عند الشعب.#صالح_الملا #بس_مصخت #ساحة_الإرادة #اسقاط_القروض_لليوم_333 pic.twitter.com/X7fNCIjv14 — خالد العوضي . بوعبدالله (@AlawadhiKhaled) November 3, 2019

ورغم التضامن مع دعوة الاعتصام وإعلان المشاركة فيه، فقد انشغل عدد من النشطاء بانتقاد صاحب الدعوة النائب الملا، من خلال إطلاق هاشتاغات حملت في طياتها هجومًا ضده.

وانتقد الناشط سعود الركيبي دعوة الملا وهجومه على مرزوق الغانم، عندما خاطبه قائلًا: ”صالح الملا شنو سويت (ماذا فعلت) لما كنت نائب؟ ومن متى أنت مدافع البدون، ولا يوجد لك موقف واحد لهم؟ ليش (لماذا) تحاول تظهر مرزوق الغانم خلاف الحقيقة وتزيد معاناة البدون باستمرار؟ إذا تعبك نجاح مرزوق يوجد متسع من الوقت للنزول الدورة القادمة وأتحداك تنزل #ساحة_الإرادة بسكم (يكفي) ضحك على الناس“.

#بس_مصخت صالح الملا شنو سويت لما كنت نائب؟

ومن متى انت مدافع #البدون ولا يوجد لك موقف واحد لهم ؟ ليش تحاول تظهر مرزوق الغانم خلاف الحقيقة وتريد معاناة البدون باستمرار؟ إذا تعبك نجاح مرزوق يوجد متسع من الوقت للنزول الدورة القادمة وتحداك تنزل #ساحة_الإرادة

بسكم ضحك علي الناس pic.twitter.com/L89fCLmjsB — سعود الركيبي®️ (@saoud_alrukaibi) November 1, 2019

وفي سياق متصل، توقع الكاتب والصحفي عبد المحسن جمعة، إقبال البلاد على ما سماه بـ“الحراك الشعبي“ قائلًا: ”يبدو أن الكويت مقبلة على بدايات حراك شعبي سيتطور إلى مراحل أكبر في المستقبل، في ظل تمسك السُلطة بتحالفاتها مع أشخاص يديرون المشهدين الحكومي والبرلماني دون تغيير“.

يبدو أن الكويت مقبلة على بدايات حراك شعبي سيتطور إلى مراحل أكبر في المستقبل في ظل تمسك السُلطة بتحالفاتها مع أشخاص يديرون المشهدين الحكومي والبرلماني دون تغيير:

الأسباب:

– الفساد

-إرتفاع تكلفة المعيشة

-المساعدات الخارجية المليارية

-الغنى الفاحش لبعض شرائح المجتمع دون سبب مقنع — abdulmohsen jomah (@AbdulmohsenJ) November 3, 2019

وأضاف: ”الأسباب: الفساد، وإرتفاع تكلفة المعيشة، والمساعدات الخارجية المليارية، والغنى الفاحش لبعض شرائح المجتمع دون سبب مقنع، إذا قام حراك شعبي كويتي وتطور في المستقبل، سيكون ظهر وكتف الإخوان المسلمين أو (حدس) (عريانين)، لأنهم مشاركون في السُلطة الحالية ويعتبرهم الشعب شركاء في حالة الفساد والتردي الحالية“.

إذا قام حراك شعبي كويتي وتطور في المستقبل .. سيكون ظهر وكتف الأخوان المسلمين أو " حدس" عريانيين لأنهم مشاركين في السُلطة الحالية ويعتبرهم الشعب شركاء في حالة الفساد والتردي الحالية. — abdulmohsen jomah (@AbdulmohsenJ) November 3, 2019

وكان صالح الملا قد أعلن أنه سيتقدم بطلب ترخيص رسمي من الجهات المعنية لأن الغاية من الاعتصام هي ”التصدي للفساد ولمن يحاولون التجاوز على الدستور وإفراغه من محتواه“، على حد قوله.

رغم وضوح الغاية والغرض من وجودي في #ساحه_الإرادة يوم الأربعاء القادم، إلا ان هناك من يسعى جاهداً لإفشال أي تحرك سلمي غايته التصدي للفساد ولمن يحاولون التجاوز على الدستور وإفراغه من محتواه.. لذلك سأتقدم بطلب ترخيص رسمي للجهات المعنية خلال اليومين القادمين بإذن الله.#بس_مصخت — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) November 2, 2019

وتأتي الدعوة للاعتصام عقب أيام قليلة من افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة الكويتي، وحديث رئيسه مرزوق الغانم عن ”محاولات منظمة لإشاعة ثقافة التذمر والشكوى، وتصوير الكويت أنها عاصمة الفساد والترويج لذلك بشكل منظم ومخطط له عبر وسائل مختلفة“، الأمر الذي أثار استياء عدد من النشطاء وبينهم النائب السابق الملا.