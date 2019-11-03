الكويت.. العفو عن النائب السابق صالح الخنة المدان باقتحام البرلمان

أفادت تقارير إخبارية كويتية أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر عفوًا عن النائب السابق فهد صالح الخنة، المُدان بقضية اقتحام مجلس الأمة، وذلك عقب أيام من عودته للبلاد قادمًا من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في هذه القضية.

وقالت صحيفة ”الجريدة“ المحلية، عن مصادر كويتية قولها ”إن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أُبلغت شفويًا صباح اليوم بصدور مرسوم بالعفو عن الخنة، وتنتظر الآن وصول كتاب العفو بشكل رسمي حتى تفرج عنه“.

وكان الخنة قد وصل إلى الكويت في الـ 22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وهو السجن ثلاثة أعوام وستة أشهر، بعد إعلانه قبل ذلك أنه سيعود إلى البلاد لتنفيذ الحكم وتقديم اعتذار، وطلب العفو من أمير البلاد.

وبارك عدد من النشطاء للنائب السابق الخنة بالعفو الأميري، ومن بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي المدان في ذات القضية، قائلًا: ”أبارك لأخي ورفيق الدرب الدكتور فهد الخنة صدور العفو الأميري وعودته سالمًا غانمًا إلى أولاده وأهله ومحبيه وقرة عينهم برؤيته في الكويت.. لقد عانى كثيرًا بوصالح من ألم فراق الوطن وقبلها من آلام السجن، وعزاؤه أنها كانت في سبيل ﷲ ومحبة للكويت وأهلها“.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بحقهم بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2011، إذ اقتحم نشطاء ونواب مجلس الأمة عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح.